Doria Nuoto Loano, tanti piazzamenti in finale al Trofeo Città di Rapallo

Loano. Sabato 21 e domenica 22 maggio la squadra nuoto dei categoria e degli Esordienti A della Doria Nuoto Loano ha partecipato al XIV Trofeo Internazionale di nuoto Città di Rapallo.

I ragazzi e le ragazze accompagnati da Anna Siccardi, allenatrice della squadra, sono partiti venerdì pomeriggio per un weekend in trasferta a Rapallo. Dopo il debutto in vasca da 50 metri dei categoria a Genova la settimana precedente, anche gli Esordienti A hanno iniziato le gare estive.

Continuano i miglioramenti della squadra che a Rapallo ha ben rappresentato la Doria Nuoto Loano. Hanno centrato le finali nella giornata di domenica pomeriggio: Pietro Zangrandi nei 100 dorso categoria Ragazzi 2008; Artur Verdes nei 100 rana categoria Ragazzi 2008 classificandosi al secondo posto e nei 100 stile libero categoria Ragazzi 2008; Greta Shteto nei 200 misti categoria Cadetti/Assoluti.

Anche due Esordienti A in finale con ottimi riscontri cronometrici: Damiano Ferrari nei 100 dorso, 100 rana e 100 stile libero; Lorenzo Porta nei 100 rana e 200 misti.

Ora un weekend di pausa per gli Esordienti A che saranno impegnati ancora in vasca lunga a Genova il 4 e 5 giugno, mentre continuano gli allenamenti per tutta la squadra. Complimenti a tutti gli atleti della Doria Nuoto Loano che, oltre a raggiungere ottime prestazioni cronometriche, dimostrato di avere un fortissimo spirito di squadra anche fuori dall’acqua.

Un podio della manifestazione