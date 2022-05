Doppio incidente nel ponente savonese, due feriti

Finale Ligure/Pietra Ligure. Due incidenti stradali nel tardo pomeriggio di oggi nel ponente savonese.

Il primo si è verificato poco prima delle 19.00, nel finalese, lungo la provinciale del Colle del Melogno: stando a quanto riferito è stata coinvolta un’auto, con il conducente che avrebbe perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale Ligure e il 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, l’autista della vettura è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante la dinamica del sinistro e l’impatto non avrebbe riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Altro intervento del personale sanitario a Pietra Ligure, in via Crispi, intorno alle 19 e 30. Nell’incidente stradale, che ha coinvolto un motociclo in transito, una persona è rimasta ferita, il conducente del mezzo finito a terra sull’asfalto.

Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi e del 118, successivamente il trasferimento al pronto soccorso del nosocomio pietrese per le cure e gli accertamenti medici: anche in questo caso, fortunatamente, le condizioni del ferito non destano particolare preoccupazione.

Sui due incidenti sono ancora in corso i primi rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del doppio sinistro stradale.