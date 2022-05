Dopo l’esperienza a Sanremo Costa Toscana anche all’Eurovision con Fabio Rovazzi ed “Elio e le Storie Tese”

Liguria/Piemonte. Dopo il successo al Festival di Sanremo, Costa Crociere torna da protagonista nel mondo della musica, debuttando a Eurovision Song Contest con una grande novità: “Eliovision”, il primo festival in collegamento da acque internazionali, ospitato a bordo della nuova nave Costa Toscana.

Un’operazione nata dalla sinergia con Dude, a cui si deve l’idea creativa e la realizzazione, e con Mindshare Italia, che ha curato la parte media, riscrivendo le regole della pianificazione pubblicitaria e giocando un ruolo centrale nell’attivazione.

Tutto è iniziato qualche settimana fa sui social, quando Elio e le Storie Tese hanno annunciato, in maniera provocatoria, che oggi basta “un po’ di eyeliner e una chioma folta” per suonare all’Eurovision. Ma un gruppo veramente internazionale e visionario come loro ha pensato di fare di meglio: organizzare un proprio festival musicale, l’Eliovision, e lanciare un appello sui social a tutto il loro pubblico per aiutarli a trovare una location giusta e internazionale per l’evento.

A rispondere, subito ripreso sui canali social della compagnia, è un frequentatore ormai assiduo, dopo l’esperienza Sanremese, di Costa Toscana, Fabio Rovazzi, che in una telefonata propone ad Elio la nuova nave della flotta con le sue location suggestive e la sua multi-culturalità come posto ideale per ospitare l’evento.

Prende così vita Eliovision, che va in onda il 10, il 12 e il 14 maggio su Rai1, all’interno dei break pubblicitari di Eurovision, rubando la scena al festival principale come una vera e propria interferenza.

Dieci spot televisivi della durata di 30 secondi ciascuno, presentati da Fabio Rovazzi e con Elio e Le Storie Tese in veste di protagonisti e mattatori assoluti, impegnati, in varie location di Costa Toscana, a reinterpretare il loro grande classico “La Terra dei Cachi” in versioni differenti, ispirate a diversi paesi europei. Dal metal scandinavo al rap francese, dal brit-pop alla techno berlinese, gli Elii ci porteranno in viaggio per tutta Europa attraverso costumi, scenografie e performance sempre diverse e sempre ricche dell’ironia, che li hanno resi uno dei gruppi più amati d’Italia.

“Costa Crociere prosegue sulla rotta dell’innovazione, con un’altra iniziativa davvero unica, che presenta alcuni elementi di continuità rispetto a quella realizzata a Sanremo. Abbiamo scelto nuovamente un evento musicale di grande impatto mediatico, come Eurovision Song Contest, focalizzandoci sempre sulla nostra nave ammiraglia. Questa volta Costa Toscana ospita l’Eliovision, il festival internazionale ‘alternativo’ di Elio e le Storie Tese, presentato da Fabio Rovazzi, che permetterà di far scoprire la nostra nave in una maniera inaspettata e divertente. Inoltre, specialmente in questa edizione, c’è un’ulteriore affinità che lega Costa ad Eurovision, dal momento che le nostre crociere, per loro natura, uniscono via mare diversi paesi e diverse culture, portando un messaggio e un esempio di unione e multiculturalità” ha dichiarato Francesco Muglia, vicepresidente Global Marketing di Costa Crociere.

Eliovision può contare su un’attivazione media fortemente radicata su diversi canali. Infatti, a ulteriore supporto dell’operazione, una campagna stampa e Out Of Home ha portato la locandina di Eliovision a Torino e Milano, con una presenza esclusiva nella stazione della metropolitana di Cadorna.

In sinergia con Dude, ha lavorato il team di Hello, partner di comunicazione social di Costa, che ha curato la strategia e il piano di amplificazione social della campagna. Hello ha realizzato contenuti originali con i protagonisti della campagna, supportando il progetto sui canali su cui è presente la compagnia, con un focus particolare su TikTok, interpretando le specificità narrative della piattaforma. Come parte della strategia di Digital PR, sono stati anche inviati una serie di influencer kit creati per l’occasione, uno per ogni serata, ispirati alle performance della band.

Costa Toscana è la nuova nave battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere, che dallo scorso 5 marzo offre crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale. Progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, la nave è alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Gli interni di Costa Toscana sono frutto di un progetto creativo straordinario, curato da Adam D. Tihany.