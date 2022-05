“Donne in Campo” di CIA Savona trionfa a Fior d’Albenga: “Allestimento di sensibilità femminile

Albenga. “Grande risultato per Donne in campo CIA Savona. Complimenti… Da sempre avete dimostrato che quando serve ci siete e questo è un giusto riconoscimento per il vostro lavoro che rispecchia la nostra eccellenza floricola. Bravissime!”.

E’ il commento del presidente provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori Sandro Gagliolo sull’affermazione all’edizione 2022 di Fior d’Albenga, che ha visto protagonista il sodalizio di imprenditoria agricola “in rosa” di CIA Savona, in gara con una aiuola ispirata alla grande cinematografia italiana “PANE E TULIPANI”, di Giovanni Soldini: Noemi Stella, Simona Merlino (delegata CIA Savona), Antonietta Capomolla, Brunella Parodi, Giulia Berlolotto, Paola Calleri, Michaela Tiplea con il piccolo Dante, oltre alla speciale collaborazione dell’architetto paesaggista Gabriella Lungo, hanno realizzato una composizione davvero speciale per la rassegna floricola albenganese.

Il film scelto come fonte di ispirazione da “Donne in Campo” di CIA Savona non è stato certo casuale… I fiori sono attori primari e filo conduttore della pellicola, con il rimando a una frase detta in una scena del lungometraggio: “… Tutti pensano che questi fiori provengano dall’Olanda, in realtà sono persiani…”.

L’aiuola realizzata da “Donne in Campo” di CIA Savona è stata apprezzata fin da subito dalla giuria e soprattutto dal numeroso pubblico presente nelle giornate dell’evento, risultato di una laboriosa composizione artistica e identitaria della realtà florovivaistico locale, nella quale le “quote rosa” sono in progressivo aumento, specie nel settore floricolo: “Un premio che speriamo possa rappresentare un segnale positivo per tutto il comparto e occasione di promozione a livello territoriale” afferma ancora il presidente CIA Savona.

In provincia di Savona ci sono circa 2.900 aziende agricole iscritte alla Camera di Commercio, di queste un 20% vedono come titolari proprio le donne, ovvero circa 600, di cui 150 iscritte CIA, imprenditrici in vari settori produttivi: vinicolo, floricolo, olivicolo, orticolo e allevamento.

La “rete” delle produttrici di “Donne in Campo” di CIA Savona si inserisce in un processo innovativo di aggregazione, per eventi tematici come Fior d’Albenga, ma in prospettiva anche a livello produttivo e di commercializzazione dei prodotti floricoli.

“Siamo davvero felici ed entusiaste di questo riconoscimento, un premio al nostro lavoro e alla nostra dedizione per realizzare una composizione di successo e in linea con la produzione floricola del nostro territorio, oltre alla qualità dell’ideazione e dell’allestimento, con la scelta del film che esprime la profonda sensibilità dell’universo femminile” afferma la referente CIA Savona Simona Merlino.

“Ringraziamo, quindi, la giuria, ma anche i visitatori che hanno davvero ammirato questa nostra aiuola fiorita. Un grazie, naturalmente, anche a CIA Savona che ci ha sostenuto in questo percorso e nella stessa partecipazione all’evento”.

“Auspichiamo che questo riconoscimento possa rappresentare un volano per la stessa valorizzazione delle imprese femminili nel settore, puntando proprio su manifestazioni di richiamo turistico per aumentare la promozione e gli stessi canali di vendita e commercializzazione dei nostri prodotti floricoli” conclude Simona Merlino.