Domenica un raduno di auto d’epoca per una causa sociale: la donazione di un cane guida per non vedenti

Finale Ligure. Lions Club Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host in collaborazione con Ruote D’Epoca Riviera dei Fiori hanno organizzato per la giornata di domenica 8 maggio un evento benefico.

In piazza Vittorio Emanuele II a Finale ci sarà un raduno per raccogliere fondi e poter donare un cane guida a un non vedente. Il costo dell’animale molto utile per gli spostamenti della persona con disabilità si aggira attorno ai 12.000 euro.

A dare un prezioso aiuto per trovare sponsor e benefattori i soci del club, ora non resta che partecipare numerosi al raduno.