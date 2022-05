Domenica 8 maggio “Bimbimbici” tra Albissola Marina e Albisola Superiore

Albissola Marina. I Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore hanno organizzato per domenica 8 maggio “Bimbimbici”.

Il ritrovo è alle 9.30 al Parco Faraggiana in via Salomoni 121. Da qui ci sarà la partenza alle 10.00. L’arrivo sarà presso l’istituto De Andre’, in località La Massa ad Albisola Superiore.

Il percorso sarà il seguente: Albissola Marina: Viale Perata, Viale Liguria, Piazza Vittorio Veneto, Via Italia, Via Repetto, Piazza Sisto IV, attraversamento pedonale all’altezza Bagni Lido (attraversamento con bicicletta a mano) Corso Bigliati – Passeggiata Lungomare degli Artisti. Albisola Superiore: attraversamento del Ponte pedonale sul Sansobbia, passeggiata E. Montale , via al Mare, attraversamento altezza Museo Trucco, Via de Rege, Via SanSebastiano, Via Vittorio Veneto, località La Massa.

“Tutti i bambini – si legge nella locandina – dovranno obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati da almeno un genitore o un adulto delegato. Per ragioni di sicurezza stradale i bambini partecipanti e i loro accompagnatori sono invitati a rispettare il percorso indicato e le norme di sicurezza”.

In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.

QUI il modulo di iscrizione.