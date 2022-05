Diritti dei disabili e libertà di scelta, il 29 maggio un flash mob ad Albissola Marina

Albissola Marina. Un flash mob, domenica 29 maggio, per chiedere che i decreti attuativi della legge delega in materia di disabilità, approvata all’unanimità lo scorso dicembre, vengano applicati. Progetti personalizzati, di vita indipendente: diritto di scelta e prevenzione, tra gli altri. Lo chiedono a gran voce moltissime persone. Sono quelle che vivono a contatto con la disabilità dei propri cari e che stanno costituendo anche in Liguria il Comitato Legge 162.

“Viviamo un momento storico per i diritti delle persone con disabilità. I decreti attuativi della legge delega in materia di disabilità sono il treno che passa una sola volta nella vita. O adesso o mai più. Vogliamo i progetti personalizzati. Sostegni, non luoghi” sottolineano gli organizzatori dell’evento.

Il Comitato, in occasione del recente flash mob a Torino, ha scritto anche una lettera al ministro per le disabilità Erika Stefani che “ha risposto con un messaggio confortante e di interesse – spiegano – riguardo alcuni temi come i progetti personalizzati, la libertà di scegliere dove e con chi vivere, che ci ha confortato”.

L’argomento vede uno sforzo nazionale, con manifestazioni pubbliche, per centrare l’obiettivo. “Chiediamo con forza che tutte le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto di scegliere dove, come e con chi vivere ai sensi dell’art. 19 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità , Legge 18/2009, indipendentemente dalla disabilità e con tutti gli adeguati sostegni di cui necessitano- sottolinea Katia Salice, portavoce del Comitato Legge 162 – Le persone con disabilità hanno diritto di vivere nel mondo di tutti su base di uguaglianza con gli altri. Da più parti è in atto il tentativo di snaturare il concetto di vita indipendente e di progetto personalizzato. Le parole del ministro ci fanno forza e la sosterremo, anche con questi flash mob, affinché i decreti attuativi siano rispettosi della legge e dei diritti dei nostri figli, fratelli e sorelle con disabilità”.

Appuntamento domenica 29 maggio alle 10 in piazza Tullio di Albissola, di fronte ai bagni La Flaca dove le famiglie Liguri per il Comitato Legge 162 si riuniranno per leggere, oltre all’art. 19 della Convenzione Onu, anche la lettera aperta al ministro e il suo messaggio di risposta. L’evento terminerà con il racconto dell’apertura, da parte di Renato Berruti e Roberto Saletta, di una nuova via di roccia a Finale Ligure: “Via della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità “.