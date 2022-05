Davide Brignoli lascia il Soccer Borghetto: “È arrivato il momento di salutarci”

Borghetto. Arrivato sul proprio profilo Facebook il messaggio che annuncia ufficialmente la separazione tra Davide Brignoli e il Soccer Borghetto.

Qualche settimana fa una Coppa Italia conquistata col cuore ai tempi supplementari e in 9, adesso il tecnico ha voluto annunciare il suo addio ringraziando tutto l’ambiente biancorosso. Possibili novità sul suo futuro, che lo vede accostato al Ceriale, sono in via di sviluppo.

Ora però Brignoli ha voluto concentrarsi, come ha fatto in questi ultimi anni, solo al suo Soccer:

“È arrivato il momento di salutarci. Ho ragionato a lungo su questa scelta perché lascio un pezzo di cuore: sono arrivato al Soccer da giocatore salendo in Promozione, e me ne vado da allenatore con una Coppa Italia vinta alla fine di una finale storica.

Ringrazio tutta la società che mi ha accolto da vecchio “giocatore” e poi mi ha dato la possibilità di iniziare un nuovo percorso dopo aver appeso gli scarpini. Ringrazio il mio staff con il quale ho sempre collaborato nel massimo rispetto e ringrazio tutti i ragazzi che si sono alternati prima come compagni di squadra, poi come giocatori sotto le mie grinfie.

Mi avete sopportato, mi avete seguito, fatto vincere e mi siete stati vicini in momenti difficile della mia vita privata. In questa avventura durata 3 anni ci ho messo tutto me stesso, impegno cuore e passione. Come vi ho scritto: ” le stagioni passano ma le emozioni restano“.

Grazie a tutti di cuore ed in bocca al lupo per il proseguo”.