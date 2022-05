Dalle barriere architettoniche al funzionamento del punto Asl2: in consiglio comunale le istanze del gruppo “Varazze Domani”

Varazze. Nel consiglio comunale di venerdì 27 maggio, alle ore 18, oltre ai punti all’ordine del giorno previsti dalla maggioranza, sono presenti quattro temi portati all’attenzione dal gruppo di opposizione “Varazze Domani”.

In punti che verranno trattati, fanno sapere dalla minoranza i consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Bartolomeo Fazio, Ginantonio Cerruti e Giacomo Robello, riguardano: “La proposta di un ordine del giorno sulla mobilità universale ovvero impegnare l’amministrazione tutta a creare una mappatura chiara e precisa di tutte le barriere architettoniche che limitano la mobilità di chi ha difficoltà motorie e/o sensoriali in modo da migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e di tutti gli ospiti fino a raggiungere la certificazione della Bandiera Lilla. Questo tema è stato al centro della penultima campagna elettorale sollecitato proprio dai cittadini più giovani e rappresenta una vera sfida di civiltà ed anche uno stimolo per una pianificazione della mobilità e urbanistica in senso più ampio”.

“A qualche mese dalla chiusura della Discarica della Ramognina – scrivono dall’opposizione – abbiamo richiesto di predisporre un accertamento tecnico sulla situazione dei luoghi così da avere una fotografia certa di come le aree sono state restituite al Comune. Questa azione è opportuna per avere notizie certe e certificate in modo da evitare al nostro Ente eventuali problematiche sulle diverse competenze del gestore e del Comune stesso. Altro tema importante è la situazione di Viale Europa in cui alcune spiagge, prima tra tutte quella del Palombaro, non sono da tempo più agibili alla cittadinanza. Allo stesso tempo abbiamo chiesto notizie sui lavori di ripristino dei danni della mareggiata del 2018 e sulla situazione di pulizia e vigilanza di tutto il percorso che spesso appare non sufficiente e comunque non adeguata alle potenzialità del nostro gioiello paesaggistico. A questo proposito abbiamo portato all’attenzione della Maggioranza la necessità di un vero progetto di riqualificazione e rilancio che parta da una riprogettazione dell’ingresso al percorso, passando per una caratterizzazione di palestra a cielo aperto con valorizzazione della flora e della fauna assolutamente uniche e speciali. Inoltre le gallerie simbolo dell’intervento dell’uomo vanno messe in sicurezza e valorizzate”.

“Tema fondamentale per i nostri cittadini è il funzionamento del nostro punto Asl2 che attualmente risulta depotenziato: per fare le analisi del sangue a Varazze c’è un’attesa di più di un mese e non vengono più fatte le vaccinazioni neppure ai neonati. Questa grave situazione spinge i cittadini a rivolgersi altrove creando un disservizio. Abbiamo chiesta al Sindaco quali azioni intende intraprendere per combattere questo problema e come invece voglia agire per potenziare i servizi asl data la dimensione della nostra città e il fatto che il nostro distretto comprende perlomeno Celle, le Stelle, Urbe e Pontinvrea . Su questi temi fondamentali per Varazze e per il suo sviluppo siamo pronti come gruppo di opposizione a dare massima collaborazione mantenendo alta la nostra azione di vigilanza e di stimolo”, concludono i consiglieri.