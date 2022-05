Dalla Sorbona ad Andora, Sophie Chipon ha accompagnato le pazienti ex oncologiche a “Persone in marcia”

Andora. C’era anche Sophie Chipon, docente alla Sorbona e prima promotrice della marcia acquatica, a guidare in acqua insieme all’accompagnatrice del CNA Barbara Alberigo le partecipanti alla prima edizione di “Persone in …marcia”, evento dal valore sportivo e di valenza sociale che gode del patrocinio del Comune di Andora e che ha offerto a una decina di pazienti ex oncologiche un fine settimana di attività.

L’evento è dedicato alla memoria di Pierangelo Morlli compianto presidente del Circolo Nautico Andora. Ad accompagnare le ospiti c’era Antonella Volpe, moglie di Morelli. “Il termine vedova non fa parte della mia condizione perché celebro la vita vissuta con Pierangelo, un legame indissolubile come il suo amore per il mare, la vela e la marcia acquatica in cui credeva molto” ha detto accogliendo le ospiti nel Circolo e ringraziando i soci per quanto realizzato e Sophie Chipon, in particolare, per la presenza.

Il consigliere delegato allo sport, Ilario Simonetta ha salutato le partecipanti a “Persone in marcia” nella palestra delle scuole di via Cavour, messa a disposizione dal comune per una seduta di mindfulness, curata dalla dottoressa Giorgia Maspes, che fornisce un supporto psicologico ai pazienti ex oncologici per recuperare confidenza con il proprio corpo e spirito, severamente provato dalla infermità fisica e psicologica della malattia tumorale.

“Sono felice di mettere a disposizione la struttura per questo progetto e che abbiano trovato giovamento da questa esperienza – dice Simonetta – da sportivo e allenatore so quanto l’attività fisica possa già migliorare il rapporto con il corpo e sollevare la mente. Un effetto certamente potenziato da un supporto psicologico adeguato come quello proposto dal Circolo Nautico Andora con cui mi congratulo per l’iniziativa”.

Questa mattina c’è stata la cerimonia di saluto delle partecipanti presenti il sindaco di Andora Mauro Demichelis, il comandante della delegazione di spiaggia di Andora Giuseppe Zarrillo e il comandante la stazione dei carabinieri di Andora e la dottoressa Serena Ziliani, oncologa che, con la psicoterapeuta Giorgia Maspes, ha curato la parte medica.

“Mi congratulo con gli organizzatori del Circolo Nautico per l’iniziativa che merita di avere una continuità per l’aiuto che dà alle persone nell’importante momento di recupero dalla malattia che non termina con la guarigione – ha dichiarato nel suo saluto il sindaco Mauro Demichelis – Assicuro il sostegno del comune anche per il futuro e mi unisco con partecipazione al ricordo del compianto presidente Pierangelo Morelli che tanto ha fatto per la marcia acquatica e per la promozione della vela”.

Dopo la consegna delle targhe ricordo alle partecipanti, il presidente Giovanni Bencivenga e il vice presidente Ambrogio Gagliolo hanno ringraziato tutti i soci che hanno reso possibile l’organizzatore e il felice svolgimento dell’evento che si è concluso con un ricordo di Pierangelo Morelli.