Dal Ferrania Film Museum al parco dell’Adelasia: la storia di Cairo in un murale all’ingresso della città

Cairo Montenotte. Venerdì 27 maggio alle ore 18:00 nella Sala di Rappresentanza della Biblioteca Civica “F.C.Rossi” verrà presentato il progetto riguardante il murale in via di realizzazione sul muro di sostegno all’ingresso di Cairo Montenotte, in via Adolfo Sanguinetti.

L’iniziativa, ideata e curata dall’Associazione Culturale “La Marca Aleramica Aps” in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, prevede, appunto, la realizzazione di un murale, di un’altezza di circa 3,50 metri con sviluppo totale di 330 metri quadri, sul muro di sostegno in cemento che costeggia la strada di accesso al centro abitato, subito dopo la prima rotonda per chi proviene da Savona.

Sarà realizzato da Enrico R. Morelli, autore del progetto grafico, Barbara Alessandri e Stefania Semolini, la preparazione della superficie è stata curata dalla Scuola Edile di Savona.

L’opera si propone di sfruttare lo sviluppo prevalentemente orizzontale e convesso della superficie muraria alla ricerca della dinamicità caratteristica della pellicola che “srotola fuori da un rullino”. Lungo la parete si snodano scene diverse collegate dalla medesima fonte di sviluppo richiamando lo sguardo dello spettatore.

“La storia industriale del nostro territorio, strumento di collegamento al Ferrania Film Museum, diverrà lo sfondo dell’intero murale – spiegano dal Comune in una nota-. Si trasformerà in texture naturalistica con riferimenti alle varietà botaniche facendo da sfondo agli animali locali, dalla caratteristica di guardare negli occhi lo spettatore suscitando un contatto bidirezionale: ‘Tu mi guardi, ma anch’io ti sto guardando’”.

Saranno presenti importanti dettagli della storia di Cairo con specifico riferimento alla storia-leggenda di Adelasia e Aleramo e della Marca Aleramica a conclusione dello sviluppo dell’opera.