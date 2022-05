Da oggi via le mascherine al chiuso, ma in tanti le portano ancora per sicurezza o perchè non conoscono la novità

Albenga. Un po’ per avere una maggiore sicurezza personale, un po’ per abitudine e un po’ perchè non al corrente della novità. E’ così che questa mattina la maggior parte dei clienti di un supermercato di Albenga si è presentata alla cassa provvista di mascherina.

Da oggi infatti scatta lo stop alle mascherine al chiuso. In via precauzionale, invece, il suo utilizzo resta obbligatorio fino al 15 giugno solo sui trasporti pubblici, a eventi e spettacoli al chiuso e nei luoghi della sanità, comprese le Rsa.

“Il 98% delle persone entra con la mascherina – affermano da una tabaccheria in via Dalmazia -. Tra tutti i clienti che abbiamo servito stamattina solo due non indossavano la protezione”. “Io, nonostante sia stato eliminato l’obbligo, preferisco indossarla lo stesso per una mia sicurezza” commenta una cliente.

In un bar non molto distante, però dicono: “Io ho visto tutti senza mascherina oggi. Molti hanno un rifiuto oltre a livello fisico anche psicologico”.

A influenzare le abitudini delle persone anche una mancata conoscenza delle nuove regole: “Il mio collaboratore è andato in un supermercato qui vicino dove ha chiesto se all’interno la mascherina fosse obbligatoria, ma il personale non ha saputo rispondere. Noi, per quanto riguarda il mio settore abbiamo le idee molto chiare, ma evidentemente in altri settori sono ancora un po’ confusi e non hanno ricevuto indicazioni precise. Non è un caso se nel supermercato qui vicino infatti ci fossero ancora tante persone con le mascherine sul viso”.