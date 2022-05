Croce Bianca Savona in piazza Sisto per sensibilizzare sull’importanza dell’uso precoce del defibrillatore

Savona. Sabato 14 maggio i volontari e le volontarie della Croce Bianca di Savona saranno in piazza Sisto IV dalle ore 10 alle 18 per il Defibrillation Day, la giornata nazionale per sensibilizzare alla defibrillazione precoce con prove pratiche dimostrative nelle strade e nelle piazze italiane.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Anpas, con l’associazione Progetto VITA-ODV e con IRC Comunità-APS con le quali lo scorso 28 febbraio è stato sottoscritto un protocollo di intesa per il progetto FACILEDAE.

L’evento è volto a promuovere la cultura della defibrillazione precoce, partendo dall’esperienza di volontarie e volontari e dal radicamento territoriale delle pubbliche assistenze Anpas che saranno in piazza, insieme alle istituzioni, per far comprendere a tutti la semplicità e l’importanza dell’uso precoce del defibrillatore per salvare vite umane.

“Un momento di informazione molto importante per tutta la città. Queste semplici azioni, che racconteremo in piazza, possono essere decisive per salvare la vita a chi viene colpito da un arresto cardiaco – dicono dalla Croce Bianca di Savona – Dal 2010, insieme al progetto Salvaterra, abbiamo iniziato un’importante percorso di installazione di DAE in città, oggi contiamo 7 postazioni sparse nei diversi quartieri cittadini. Intervenire tempestivamente su questo tipo di patologie può fare davvero la differenza – sottolineano – invitiamo tutta la cittadinanza a condividere con noi questo momento di informazione e prevenzione”.