Covid, sottosegretario Costa: “Una estate senza mascherine e restrizioni è fattibile”

Liguria. “Il governo ha deciso il criterio della gradualità. Una decisione presa per quanto riguarda sia l’inserimento sia il rallentamento delle misure restrittive. Abbiamo deciso questa proroga fino al 15 giugno solo per alcune situazioni che possono essere più a rischio per afflusso di persone e sovraffollamento”.

Lo afferma il sottosegretario alla salute Andrea Costa a pochi giorni dalla decisione di prorogare l’obbligo di mascherine Ffp2 fino al prossimo 15 giugno su tutti i mezzi di trasporto pubblici, al cinema, a teatro e in tutti gli eventi di carattere pubblico al chiuso.

E continua: “È chiaro che se i dati lo consentiranno e se la situazione continuerà a migliorare, come per altro sta già migliorando se guardiamo agli ospedalizzati e alle terapie intensive, è ragionevole pensare che anche queste ultime proroghe possano arrivare a una fine”.

“Credo quindi ci siano le condizioni per dire che siamo di fronte alla possibilità di arrivare ad un’estate senza restrizioni” conclude Costa, con riferimento all’auspicio che dopo una risalita di casi e incidenza del virus avuta nelle prime tre settimane di aprile, nel corso dei prossimi mesi il quadro sanitario legato al Covid possa avere elementi scientifici di assoluta tranquillità anche in relazione alla stagione estiva in arrivo.