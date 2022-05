Covid, Liguria quarta regione per minor numero di casi: -25% di positivi in una settimana

Liguria. “Dopo mesi difficili a causa della pandemia, la Liguria può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dire di aver messo all’angolo il Covid grazie alla scienza e alla campagna vaccinale. La nostra regione infatti è la quarta con meno casi positivi dietro solo al Molise e alle province di Trento e Bolzano”.

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito ai dati sull’andamento della pandemia in Italia.

“Nell’ultima settimana, i nuovi casi sono diminuiti del 25,2%, a fronte di un dato nazionale calato del 29,6% e questo è sicuramente un dato confortante che ci conferma che la strada intrapresa sia quella giusta”, aggiunge.

Tra i dati degli ultimi giorni anche il calo significativo degli ospedalizzati (solo ieri in Asl 2, ad esempio, due pazienti dimessi, nessuno in terapia intensiva…). Inoltre, altro effetto nella riduzione sull’incidenza del virus, il numero delle persone in isolamento domiciliare (dall’ultimo bollettino – 423).

“Numeri che confermano come la Liguria sia ormai in una fase di piena ripartenza, dopo anni difficili segnati dalla pandemia – conclude – Questo è il momento di lasciarsi alle spalle il Covid e di riappropriarci della vita sociale e di quella normalità che negli ultimi mesi ci è stata negata”.

Un andamento, infine, accolto con soddisfazione anche alla luce dell’inizio della stagione estiva, che tutti sperano possa rappresentare una vera estate così come la conoscevamo prima dell’era pandemica.