Covid: 115 nuovi casi nel savonese e 2 decessi, ma calano i ricoveri

Savona. Sono 1.001 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria (in tutto 14.712, con un calo di 487), di cui altri 115 nel savonese (il totale dei casi attivi in provincia è di 2.071), su 1.705 tamponi molecolari e 8.295 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione Liguria sull’andamento della situazione sanitaria legata al Covid.

Nella Asl 2 e in Liguria, però, si registra una netta diminuzione degli gli ospedalizzati: 275 (-15), di cui 14 ancora in terapia intensiva, mentre nel savonese sono 34 (-1) con nessun paziente in terapia intensiva.

In calo per il Coronavirus anche le persone in isolamento domiciliare, 14.122 (-548) sul territorio ligure, secondo la consueta procedura preventiva sulla diffusione dei contagi.

L’ultimo aggiornamento sulla pandemia vede anche due persone decedute, entrambe nel savonese: un uomo di 90 anni e una donna di 86 anni, decedute all’ospedale San Paolo di Savona.

Infine, il bollettino odierno registra in tutto altri 1.486 guariti dal Covid.

Dunque, se la presenza del virus non si ferma, è altrettanto vero come la sua incidenza sia in costante attenuazione, una tendenza che dovrebbe affermarsi ancora maggiormente in vista della stagione estiva, nella quale si auspica, dopo il 15 giugno, uno stop alle restrizioni e un vero ritorno alla normalità.