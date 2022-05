Corsa, Eleonora Boeri è la campionessa regionale categoria Cadette

Levanto. Domenica 1 maggio, a Levanto, in provincia di La Spezia, si è svolta la decima edizione della Corri Sul Mare, manifestazione regionale di corsa, valida come campionato ligure di corsa su strada per le categorie Esordienti 10 sulla distanza dei 1.000 metri, Ragazzi sui 1.500 metri e Cadetti sulla distanza dei 3.000 metri.

Una bellissima giornata di sport, con tanti giovani e promettenti atleti, accompagnati dal tifo di genitori, parenti e amici e dal sostegno dei rispettivi tecnici delle società che stanno puntando sul settore giovanile.

Nella categoria Cadette, nate nel 2007 e 2008, ha primeggiato Eleonora Boeri, laureandosi campionessa regionale ligure. La tesserata dell’Atletica Ceriale San Giorgio è salita sul gradino più alto del podio precedendo tutte le avversarie, a partire da Asia Ridolfi dell’Atletica Spezia Duferco, seconda classificata, e Cristina Conti della Spezia Marathon DLF, terza.