Coppia di ladri in azione, si avvicina ai dehor e ruba cellulari e portafogli: indagini in corso

Alassio. La segnalazione corre veloce in rete, nelle chat e sui social, con tanto di pubblicazione delle foto dei presunti ladri: una giovane coppia in azione da questa mattina nelle vie del budello e sul lungomare.

I due ladri si aggirano tra i tavolini dei dehors e, con gesto fulmineo, asportano telefonini e portafogli appoggiati sui tavolini dei bar e dei locali per darsi poi alla fuga. Del fatto che sta destando preoccupazione tra gli alassini si stanno occupando le forze dell’ordine.

Sono in corso, infatti, proprio in questi minuti tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri e della polizia locale. La “prova” fotografica che li immortala a passeggio per le vie della cittadina ligure potrebbe non solo essere d’aiuto agli avventori dei locali, ma facilitare il compito degli investigatori.