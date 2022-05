Coppa Italia Promozione, partita infinita al Gambino: Soccer Borghetto-Bogliasco si deciderà ai rigori

Al 6’ intensità grande protagonista: Ballari però esagera, questo con l’arbitro che estrae un cartellino giallo a lui indirizzato.

All’11’ Manzi sfiora la rete, ma il suo colpo di testa sfiora soltanto l’incrocio dei pali difesi da Metani.

Al 13’ anche Viola viene ammonito (lo era già) e dunque espulso a causa di qualche protesta di troppo: Soccer Borghetto in 8, partita surreale al Gambino!

Al 15’, mentre i biancorossi di Brignoli provano a ridisegnarsi, Pintus a botta sicura scheggia una traversa clamorosa: resiste il 2-2!

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Termina però 2-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo supplementare davvero frizzante.

Alle 20:31 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Un cambio per parte tra le file delle due formazioni: esce Piazzai per Carta nel Soccer Borghetto, dentro Altamore per Cocurullo nel Bogliasco.

Al 2’ sono subito Pintus e compagni a rendersi protagonisti, ma Metani ancora una volta si conferma insuperabile tenendo a galla i suoi.

Al 3’ Carparelli viene ammonito per proteste.

Al 5’ De Martino subentra a Franchini, questa l’ultima mossa scelta da mister Poggi.

Al 13’ anche Mandraccia viene sanzionato a causa di una trattenuta su Pintus.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 15’ ecco l’ennesimo giallo all’indirizzo di un giocatore del Soccer Borghetto: il direttore di gara ammonisce infatti Metani per perdita di tempo.

Tempi supplementari non sufficienti per incoronare una tra le due formazioni: saranno calci di rigore!



Inizia la serie il Soccer Borghetto, Piazza sul dischetto: gol, è 1-0 per Carparelli e compagni nella serie!

Il Bogliasco sbaglia il primo penalty, Metani neutralizza la conclusione di Cocorullo.

Carparelli segna, Ballari anche: è 2-1!