Continuano gli avvistamenti di cinghiali a spasso per Albenga

Albenga. Gli avvistamenti notturni di ungulati nella città di Albenga sono diventati ormai una realtà quotidiana. E iniziano a destare preoccupazione.

Dopo via Donatello a Vadino alta, dove la presenza dei cinghiali aveva provocato provocato danni e spinto i cittadini a chiedere una riunione urgente con l’assessore Gianni Pollio, erano stati visti sempre a Vadino gironzolare in un’aiuola.

Venerdì verso mezzanotte e mezza nella centrale via Piave, davanti alla cartoleria “Non solo nero”, una coppia di ungulati è stata immortalata in un video mentre attraversava tranquillamente la strada e rovistava tra i rifiuti veicolati dal vento.

La persona che ha girato il video cura una pagina Facebook del comitato di Vadino e ha contattato l’amministrazione comunale per informare dell’avvistamento e per chiedere risposte e soluzioni a quello che è diventato un problema, anche per la pericolosità degli ungulati che attraversando le strade potrebbero provocare incidenti.

“L’assessore Pollio – dice Milena – mi ha spiegato la situazione e ha detto che il comune ha informato sia la forestale che la regione di questa problematica”.