Consulta per lo sport, parte l’iter per la costituzione. Rossello: “Primo passo per ricostuire una comunità”

Savona. Dopo l’approvazione del Regolamento in Consiglio comunale, parte l’iter per la costituzione della Consulta per lo sport del Comune di Savona. Potranno far parte dell’assemblea della consulta i rappresentanti del Coni e del Comitato paralimpico, i rappresentanti delle singole federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle ASD che operano in ambito comunale, oltre ai rappresentanti di Asl, Inail, mondo della scuola e università.

Nei prossimi giorni e fino al 5 giugno 2022 tutti gli aventi diritto potranno richiedere l’adesione compilando il modulo che sarà disponibile sul sito del Comune di savona ed indicando il nominativo del membro designato da parte di ognuno.

Ricevute le adesioni, la Giunta approverà la composizione definitiva della Consulta con la nomina del Presidente e degli altri membri interni previsti dal Regolamento.

“La riattivazione della Consulta dello sport è molto importante – dichiara l’assessore allo Sport Francesco Rossello – perché per ricostruire una solida comunità sportiva si deve partire dalla condivisione di un luogo di ascolto e di confronto”.

Gli aventi diritto a partecipare alle riunioni della Consulta supereranno ampiamente i 100 componenti. “La Consulta rappresenta discipline sportive molto differenti tra di loro – continua l’assessore – ciò non significa che non esistano elementi unificanti, proposte comuni su cui lavorare, a partire dalla promozione dello sport come presidio formativo e come luogo di aggregazione, indipendentemente dalla disciplina praticata”.