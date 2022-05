Consiglio regionale: nuove misure per la qualità dell’aria e inquinamento da traffico marittimo”

Liguria. E’ stata approvata all’unanimità la mozione 4, presentata da Sergio Rossetti che impegna la giunta a finanziare l’avvio dell’aggiornamento dell’inventario delle emissioni nel primo provvedimento di variazione al prossimo bilancio regionale, implementare la rete di monitoraggio della qualità dell’aria con dispostivi fissi o mobili dedicati al porto, a prolungare l’accordo Genoa Blue Agreement, esteso ai traghetti e tradotto in ordinanza, a suggerire alle autorità nazionali tariffe differenziate per le navi meno inquinanti e promuovere presso il Governo il divieto nei porti di scrubber in circuito aperto (recupero dello zolfo dai gas di scarico dei motori, ndr) e verificare il corretto smaltimento dei residui del processo di desolforazione.

Nel dibattito è intervenuto Domenico Cianci, presidente della IV Commissione Territorio Ambiente che ha licenziato la mozione, e ha proposto voto favorevole.

Approvata all’unanimità la mozione del consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti sull’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni per migliorare la qualità dell’aria, a partire dal monitoraggio dell’inquinamento causato dal traffico marittimo.

“Le centraline Arpal presenti sul territorio non sono tra le più idonee per monitorare l’inquinamento da traffico marittimo. L’ultima edizione dettagliata dell’inventario delle emissioni risale ai dati del 2011 e, a seguito dei numerosi solleciti del Comitato Tutela Ambientale Genova Centro Ovest, nella tarda primavera del 2021 è stato rilasciato un inventario delle emissioni sulla base dei dati del 2016, ma non altrettanto dettagliato e, per certe sintesi, non coerente con i dati. Occuparsi della salubrità dell’aria non vuol dire contrastare il lavoro e lo sviluppo portuale, ma invece è un modo per investire in energia verde”, premette il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, dopo l’approvazione all’unanimità della mozione.

“Per questo – prosegue Rossetti – abbiamo chiesto alla Giunta di implementare l’attuale rete di centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria con dispositivi fissi e mobili dedicati al porto e farsi parte attiva affinché diventi cogente l’accordo Genoa Blue Agreement, e venga esteso ai traghetti. Oltre a proporre alle autorità nazionali l’applicazione di tariffe differenziate per le navi meno inquinanti e promuovere presso il governo l’adozione del divieto di uso in ambito portuale di scrubber in circuito aperto e verificare il corretto smaltimento dei ‘fanghi’ residui del processo di desolforazione”.

“Ci fa piacere – conclude il consigliere – che anche la maggioranza abbia capito l’importanza di aggiornare l’inventario delle emissioni regionali approvando il nostro ordine del giorno e le richieste di aggiornamento in esso contenute”.