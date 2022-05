Congresso Lions Club a Savona, corona di alloro al monumento ai Caduti

Savona. Il Lions Club Savona host, sotto la presidenza dell’Avv. Giorgio Bracco, ha organizzato il 27mo congresso di chiusura distrettuale presso la fortezza del Priamar per domenica 8 maggio. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18, presso piazza Mameli, si è tenuta la deposizione dì una corona di alloro sotto il monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose.

La cerimonia è stata particolarmente toccante in quanto è coincisa con i 21 rintocchi che ogni sera alle ore 18 ricordano tutti i caduti delle guerre.

“Il Lions club Savona Host nei suoi quasi 68 anni di storia per la prima volta ha organizzato il congresso di chiusura di un evento particolarmente importante per la vita dell’associazione” afferma il presidente Bracco.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Savona per la disponibilità che ci ha concesso, sperando di poter organizzare in futuro eventi che possano far conoscere la nostra città anche per il suo patrimonio storico e culturale. Il Lions è e sarà sempre a disposizione, al servizio del nostro territorio” conclude.

Non manca il sociale e la solidarietà come la “caccia al tesoro” per raccogliere fondi in favore della Fondazione Lions Club International (LCIF) e della sua azione di aiuto in Ucraina, in programma domenica 15 maggio proprio a Savona.

Ordine del giorno del congresso