Confronto tra i sindaci a Cairo, presente anche la Croce Bianca con uno stand per raccogliere donazioni

Cairo Montenotte. Mancano ormai pochi giorni al confronto organizzato da IVG.it tra i tre candidati sindaco di Cairo Montenotte in vista delle elezioni amministrative. Un dibattito, quello di venerdì 3 giugno all’anfiteatro di Palazzo di Città (ore 21), che non solo vuole dare l’occasione ai cittadini di conoscere meglio i tre programmi elettorali, le figure che corrono per la guida della cittadina e le loro idee, ma ha anche uno scopo benefico.

Alla serata, infatti, sarà presente anche la Croce Bianca di Cairo Montenotte con uno “stand”, dove sarà possibile effettuare donazioni e conoscere meglio l’attività della pubblica assistenza che, come tutte le associazioni simili, “vive” grazie alla generosità dei propri volontari e dei cittadini.

Un modo, quindi, per aiutare e ringraziare coloro che ogni giorno si impegnano per tutti noi. Con grande passione e voglia di fare del bene.

Come detto, il confronto avverrà all’aperto, nell’anfiteatro di Palazzo di Città, ma in caso di maltempo “traslocherà” all’interno del Teatro Chebello. Per permettere a tutti gli interessati di partecipare, evitando che rimangano fuori dal teatro, abbiamo deciso di mettere a disposizione un sistema per “prenotare” il proprio posto: in questo modo, in caso di pioggia, saprete da subito se avrete sicuramente un posto all’interno oppure no. Ovviamente sarà comunque possibile presentarsi sperando in defezioni, ma la precedenza andrà a chi ha effettuato la prenotazione. In alternativa sarà possibile seguire il dibattito sul nostro sito o sulla pagina Facebook di IVG.

Qui di seguito il form da compilare per riservare un posto. E’ consentita la prenotazione di massimo 2 biglietti per ogni ordine. Saranno cancellati tutti gli ordini multipli provenienti dalla stessa mail e/o che non contengono le informazioni sui partecipanti. Le prenotazioni avranno valore sino alle 20.45 di venerdì 3 giugno.

Centinaia le prenotazioni effettuate in questi giorni, ma ci sono ancora disponibili alcuni posti. Invitiamo quindi, chi lo avesse ancora fatto, a prenotare il proprio posto per essere certi di poter assistere ad un dibattito che si prospetta davvero interessante.

La serata, infatti, rappresenterà per i cairesi l’occasione di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto. Un vero e proprio “faccia a faccia” con i tempi serrati che da anni contraddistinguono i dibattiti di IVG, ma anche con qualche novità. Accanto alle domande da parte della redazione, tra cui le ormai abituali “picconate” volte a mettere in difficoltà i candidati, ci saranno quelle dei lettori (tramite i social) e quelle di alcuni ospiti esterni. I dettagli verranno divulgati a breve.

I protagonisti saranno – in rigoroso ordine alfabetico – Fulvio Briano (+Cairo), Giorgia Ferrari (Cairo in Comune) e il primo cittadino uscente Paolo Lambertini (Noi per Cairo), che si “affronteranno” in un confronto serrato basato sui loro programmi elettorali, ma anche su competenze, idee, carisma, capacità di resistere alla pressione e (perché no) anche all’emozione di trovarsi davanti ad un folto pubblico