Albenga. I bambini e le insegnanti della sezione D della scuola dell’infanzia “San Clemente” di Albenga, facente parte dell’istituto comprensivo Albenga II, sono stati premiati nell’ambito del concorso “Liguria da gustare” organizzato da Genova Liguria Film Commission, Ufficio Scolastico Regionale, Comune di Finale Ligure, Regione Liguria, Palazzo Ducale, Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Slow Food e Salone dell’Agroalimentare Ligure.

Il concorso chiedeva la valorizzazione dei prodotti del territorio e i bambini della scuola dell’infanzia, coordinati dalla maestra Manuela Virdis, hanno scelto il carciofo spinoso di Albenga.

Afferma l’insegnante Virdis: “Ci è sembrato naturale, vista la produzione nella piana di Albenga, scegliere il carciofo spinoso. È stata una scelta che ha portato a lavorare con i bambini gioiosamente, ma con l’attenzione dovuta verso l’argomento alimentazione che quest’anno scolastico è stato punto di forza della nostra programmazione didattica. Siamo molto soddisfatti del premio ricevuto, lo dedichiamo anche alla nostra bellissima città.”

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Mi complimento con le maestre della scuola di San Clemente sempre molto attive e attente agli eventi che si fanno sul territorio e alla valorizzazione dei prodotti di Albenga. Sono molto contenta che i bambini siano stati premiati per il loro progetto sul carciofo spinoso in questo concorso, ma soprattutto che abbiano imparato divertendosi e che abbiano portato avanti un progetto su un argomento importante come quello dell’alimentazione”.