Commercio e progetti “utili per la comunità”: Nuova Grande Loano presenta due interpellanze

Loano. “Con la Pasqua tradizionalmente inizia quel periodo dell’anno su cui le attività commerciali contano per veder incrementare i loro incassi. Quest’anno in particolare, dopo tanto tempo condizionato dalle ben note restrizioni contro il Covid, dopo tanti sacrifici affrontati per resistere alla crisi che si è sommata ad una situazione già precaria, i commercianti loanesi con una ammirevole dose di ottimismo ed energia si preparano per conquistare e soddisfare la voglia di acquisti di cittadini e turisti”. Lo dichiarano dalla gruppo consiliare Nuova Grande Loano che ha presentato due interpellanze sul commercio e sui progetti utili per la comunità.

“Altrettanto fermento non trapela dalla Giunta comunale, che dopo otto mesi dal suo insediamento non ha ancora espresso alcuna concreta idea o progetto a sostegno delle attività produttive di Loano” – segnala Giovanni Tognini, neo consigliere di Nuova Grande Loano che ha firmato l’interpellanza – “Nel programma presentato durante la campagna elettorale dall’oggi sindaco Lettieri effettivamente non vi erano grandi novità, nessuna idea precisa su come fattivamente avrebbe sostenuto le attività produttive del territorio, ma sarebbe comunque stato lecito aspettarsi delle iniziative per il commercio. Attualmente invece non c’è segno di nulla di nuovo, nulla che vada a sopperire ai bisogni delle attività loanesi, nessuna strategia in loro aiuto e supporto e nessun “tavolo di lavoro” pur rappresentando una parte importante dell’economia cittadina. Per questo chiediamo anche al Comune quante risorse sono state stanziate per il sostegno e rilancio del nostro tessuto commerciale”

“Non parliamo poi del Piano del Commercio, quello sì promesso in campagna elettorale anzi che era già pronto per essere attuato” – prosegue Tognini – “Una chimera. Già sarebbe stato necessario affrontare questo punto negli anni passati, ora è cambiato il sindaco, ma ancora non sembra essere considerato un tema prioritario.”

La seconda interpellanza depositata da Nuova Grande Loano, sempre a firma di Giovanni Tognini, riguarda i Progetti Utili per la Comunità (PUC). “Riteniamo che sia doveroso da parte di chi riceva il reddito di cittadinanza, in assenza di evidenti impedimenti fisici o mentali, rendersi attivamente partecipe alla vita cittadina, dedicando le proprie capacità alla comunità che lo sostiene economicamente in un momento di difficoltà.” – spiega il consigliere Tognini – “Siccome è il Comune responsabile dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio del PUC, che può interessare ambiti culturali, sociali, ambientali ed altro, e che rappresenta anche un valido strumento di inserimento nel mondo lavorativo, chiediamo all’attuale maggioranza se abbia elaborato il PUC, e in caso contrario per quale motivo.”

“Il reddito di cittadinanza non deve essere interpretato come un modo di vivere, ma essere un sostegno temporaneo. E’ giusto e fondamentale che la comunità sia presente e sollecita nell’ aiutare il cittadino in stato di bisogno, ma è altresì importante non far perdere la motivazione e l’impegno per rientrare nel mondo lavorativo. La difficoltà nel trovare personale è un tema molto serio per il nostro territorio e ritengo che sia un dovere dell’Amministrazione attuare tutte le misure a sua disposizione per supportare le attività locali. Anche per questo nella nostra interpellanza chiediamo al Comune il numero aggiornato dei cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza e se vengono eseguiti controlli puntuali sui requisiti dei beneficiari.” conclude Tognini.

“I temi oggetto di queste due interpellanze sono più che mai attuali e riteniamo fondamentali in questa congiuntura economica” – dichiara Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano – “Così come quelli delle interpellanze che depositeremo nei prossimi giorni che derivano da un contatto continuo con il territorio e con i suoi cittadini. Riteniamo nostro preciso dovere nei confronti di tutti i loanesi vigilare sull’operato della maggioranza, e sulle ripercussioni che le scelte che effettuano hanno sulla cittadinanza. A Loano viviamo, lavoriamo e abbiamo tutti a cuore che possa essere sempre al passo con i tempi.”