Colpo alla gioielleria Fabiani: distraggono la commessa e fuggono, bottino da decine di migliaia di euro

Savona. Colpo a Savona, in pieno giorno, con un bottino da decine di migliaia di euro. È accaduto lo scorso lunedì, in una delle attività ospitate nel centro commerciale il Gabbiano, in Corso Ricci.

Stando alle prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stata una banda composta da almeno 3 persone, che ha messo in atto quello che appare come un piano studiato al dettaglio.

Uno dei membri, infatti, avrebbe distratto una delle commesse, mentre gli altri due si sono diretti a colpo sicuro su bracciali, collane ed anelli, svuotando di fatto due delle vetrine. Il tutto è avvenuto in una manciata di minuti.

Un colpo da decine di migliaia di euro (secondo le prime stime sarebbero oltre 20mila). Quindi, sono usciti senza destare sospetti dal negozio e si sono poi dati alla fuga in macchina, prima che le dipendenti potessero accorgersi dell’accaduto.

Immediata la chiamata alle Forze dell’ordine e tempestivo l’intervento della Polizia di Stato, insieme ai colleghi della Scientifica. Sono state rilevate tracce e impronte, che potrebbero risultare decisive per risalire all’identità dei malviventi.

Le indagini sono tutt’ora in corso anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza del centro commerciale.