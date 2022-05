Claudio Nucci riceve il premio Nanni de Marco e Ivo Pastorino

Savona. Il premio Nanni de Marco e Ivo Pastorino al giornalista sportivo dell’anno viene assegnato quest’anno al nostro collaboratore Claudio Nucci.

La comunicazione è arrivata dal consiglio direttivo della sezione Rinaldo Roggero dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Savona.

La cerimonia di consegna del premio è in programma venerdì 27 maggio nella sala Rossa del Comune di Savona alle 17 alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e sportive e si terrà nell’ambito dell’evento “Festa Atleta dell’anno 2021“.

Nucci, con alle spalle una lunga e gloriosa carriera da allenatore nel calcio dilettantistico, non ha mai nascosto la sua passione per la scrittura e negli ultimi due anni, complice anche il Covid, ha dato vita, con una costanza encomiabile e invidiabile, a dirette Facebook con personaggi importanti del panorama calcistico non solo regionale, ma nazionale (ultimo, ‘in ordine di apparizione’, Walter Novellino).

Il presidente della sezione Rinaldo Roggero Roberto Pizzorno commenta: “Nucci è riuscito a trasmettere la passione e i valori che aveva da allenatore in una comunicazione efficace, dando spazio alle persone. Quando tutto si è fermato per il Covid lui, con le sue trasmissioni, è riuscito a catalizzare quotidianamente l’attenzione sullo sport”.