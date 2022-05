Circolo Scherma Savona, brillante secondo posto per Andrea Baldi tra i Master

Busto Arsizio. A Busto Arsizio, in Lombardia, presso l’Accademia di Scherma Felli, era di scena la quinta prova del circuito Master che avrà la sua conclusione con i campionati italiani Master a Courmayeur, in una cornice spettacolare di montagna, dal 9 al 13 giugno. Presente all’evento, con tre atleti, il Circolo Scherma Savona.

Nella categoria 0 (24-39 anni) spicca l’eccellente prova di Andrea Baldi nel fioretto. Classificato con il numero 4 del ranking, dopo la fase preliminare Andrea ha battuto il leccese Gabriele Gilardi 10-1 entrando nel gruppo dei migliori otto. Successivamente ha battuto uno dei favoriti della gara, il senese Luca Munara, all’ultima stoccata per 10-9 e si è ripetuto con il varesino Michele Costa, numero 1 del tabellone, per 10-7 entrando nella finalissima. Qui dopo una prima fase in cui era in vantaggio ha ceduto al pisano Francesco Salvo per 10-6 agguantando una meritatissima medaglia d’argento.

Nelle stesse gare categoria 3 (60-69 anni) finale ed ottavo posto per Roberto Faldini nella sciabola, che ha sfiorato l’ingresso nei primi quattro cedendo di un soffio al romano Lancellotti dopo avere condotto il match quasi sempre in vantaggio.

Infine nella categoria 2 di fioretto (50-59 anni) ottima prova di Camillo Rosano che perviene alla finale ad otto si classifica settimo in una gara davvero competitiva.

Questi stessi tre atleti proveranno ad aggiudicarsi una posizione di rilevo ai campionati italiani, in cui si batteranno anche nel fioretto a squadre.

Roberto Faldini, primo da sinistra

Camillo Rosano, primo da destra