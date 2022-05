Finale Ligure. Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Giorgio Mamberto, figura storica del settore e dell’omonima agenzia di viaggi finalese, condotta con i fratelli e la sorella nel corso degli anni. Al funerale, che si è tenuto oggi pomeriggio nell’Abbazia di Nostra Signora Assunta, presenti i dipendenti del gruppo Mamberto, gli amici di sempre e tanta gente comune del comprensorio finalese e non solo.

Il parroco don Franco nella sua omelia ha ricordato la sua figura, non solo professionale ma anche umana, la sua simpatia e l’amore per la vita. “Da questo l’unica possibile consolazione per familiari e amici. I ricordi, la sua presenza e il bene che ha fatto per la comunità intera nel corsi di tanti anni, fino all’ultimo… La sua scomparsa improvvisa lascia ancora più dolore e vuoto, ma ora è in compagnia di Dio nel suo viaggio eterno”.

La salma verrà tumulata nel cimitero di Finalborgo nella tomba della famiglia Mamberto.

Mamberto ha perso la vita lunedì 23 maggio a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di un’auto presso la galleria di Capo San Donato, nel finalese. Il 74enne imprenditore finalese attualmente ricopriva l’incarico di direttore amministrativo della “Mamberto” srl, la società legata alla longeva agenzia di viaggi fondata dal padre Carlo negli anni Cinquanta.

Nel 2017 la scomparsa del fratello Giacomo, “Mimmo”. E’ stato con i fratelli uno dei protagonisti del boom turistico nella riviera ligure negli anni ’60 e ’70, gli anni d’oro del turismo savonese. Assieme alla famiglia è stato uno dei precursori del moderno servizio di incoming turistico, specie con i primi gruppi di tedeschi e turisti stranieri dall’Europa, oltre ad una attività di intermediazione in tutta la Riviera con al vendita dei prodotti dei tour operator anche ad Alassio, Sanremo e Costa Azzurra.

Mamberto ha lasciato la moglie Betti e due figli, Tommaso e Benedetta.