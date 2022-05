Ceriale, si separano le strade con mister Biolzi: “I rapporti umani andranno avanti”

Ceriale . Una notizia di addio quella annunciata dalla società biancoblu: Andrea Biolzi non sarà più l’allenatore della Prima Squadra dopo 3 stagioni in panchina .

Sarà una figura importante che il Ceriale dovrà cercare di sostituire al meglio, visto il cambiamento di passo dalla sua gestione in poi.

Il sodalizio lo saluta in questo modo:

Dalla salvezza al cardiopalma in quella terribile prima stagione nella quale ha compiuto il miracolo ai play out contro la Sanstevese, agli anni di pandemia da Covid-19 in cui Biolzi si è rimboccato le maniche allenando a turni i ragazzi rimanendo al campo tantissime ore, fino a questa annata positiva in cui ha raggiunto risultati importanti per il nostro sodalizio e si è avventurato anche nel settore giovanile allenando la leva 2008.