Ceriale, Sanna (M5S): “Dalla giunta immobilismo che dura da 4 anni”

Ceriale. “Per ben due sedute consecutive la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale per approvare il rendiconto entro i termini di legge. Curiose le affermazioni di Romano e Giordano che sostengono non ci siano conseguenze, affermazioni probabilmente dettate dalla scarsa conoscenza della normativa sugli Enti Locali. Al contrario le conseguenze ci saranno perché il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto fa scattare in automatico la procedura prevista dall’art. 141 comma 2 del TUEL. Il prefetto quindi dovrà assegnare al consiglio un termine entro il quale approvare il rendiconto ed in caso decorresse inutilmente anche tale termine, il comune sarebbe commissariato per essere traghettato alle elezioni il prossimo autunno.

Elezioni anticipate che sarebbero una salvezza per Ceriale che potrebbe finalmente uscire da questo pantano in cui è stato portato da chi lo ha amministrato in maniera disastrosa in questi ultimi 4 anni”. E’ il commento di Rodolfo Sanna, organizer del Meetup di Ceriale del Movimento Cinque Stelle.

“Se ci troviamo davanti ad un maldestro tentativo di celare il malcontento in seno alla stessa maggioranza oltre che scorretto nei confronti dei cittadini, darebbe la misura di quanto ci si possa fidare di chi non solo non è in grado di amministrare il paese e lo sta tenendo in ostaggio in un immobilismo che dura ormai da 4 anni, ma mette l’interesse della propria lista davanti alla trasparenza ed alla sincerità verso i cittadini”.

“Se la maggioranza, per qualsiasi motivo, non è in grado di garantire i numeri per portare avanti la normale attività amministrativa, invece che rimanere attaccati alle poltrone ed alle indennità recentemente aumentate, se avesse davvero a cuore il benessere del paese – conclude -, dovrebbe dimettersi e far decidere ai cittadini chi dovrà amministrare Ceriale nei prossimi anni”.