Ceriale, rendiconto di bilancio. Il sindaco Romano: “I numeri metteranno a tacere le inutili polemiche”

Ceriale. Si terrà merc0ledì 11 maggio il Consiglio comunale a Ceriale con al centro l’approvazione del rendiconto di esercizio 2021, pratica saltata nella precedente per la mancanza del numero legale: tre consiglieri comunali di maggioranza erano assenti, e la minoranza ha deciso di abbandonare l’aula del parlamentino cerialese, con polemiche al seguito.

Un caso sul quale non era già mancata la presa di posizione del sindaco Luigi Romano e del vice sindaco Luigi Giordano, che aveva spiegato chiaramente come le assenze erano dovute a gravi motivi familiari, escludendo qualsiasi elemento politico e tantomeno di tenuta dell’attuale maggioranza.

La convocazione della seduta permetterà il via libera al rendiconto finanziario dell’ente comunale, senza alcuna ripercussione: “In primis torniamo ad evidenziare l’atteggiamento dell’opposizione che ha colto l’occasione per far mancare il numero legale, aizzando una polemica strumentale e senza senso…” afferma ancora il primo cittadino cerialese, che aveva espresso delusione e rammarico per la mancata collaborazione della minoranza che conosceva la situazione e i problemi familiari degli esponenti di maggioranza assenti.

“La loro scelta ha solo prolungato i tempi di approvazione del rendiconto, che sarà discusso e varato con il prossimo Consiglio comunale: peccato che invece di entrare nel merito della delibera e dei veri contenuti abbiano voluto fare una ostruzione davvero inutili, aizzando poi una questione politico-amministrativa inesistente”.

“Alla fine, credo che conteranno i numeri del documento e la situazione economico-finanziaria dell’ente comunale, questo anche pensando ai nostri cittadini e alla comunità cerialese”.