Ceriale, l’opposizione: “Maggioranza sempre più inadeguata, si dimetta”

Ceriale. “Quello che abbiamo appreso da Ivg ci lascia perplessi, l’unico atto di dignità che potrebbe fare questa maggioranza è dimettersi per tornare alle urne e far decidere i cittadini”. È dura la replica dei consiglieri di minoranza Valeria Cammarata, Fabrizio Dani e Antonello Mazzone alle parole del sindaco Luigi Romano e del suo vice Luigi Giordano, che ieri hanno raccontato a Ivg quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale, durante il quale è mancato il numero legale per approvare il rendiconto di bilancio.

Il gruppo di minoranza, infatti, ha deciso di lasciare l’aula in quanto erano assenti tre consiglieri di maggioranza. Un’assenza che Romano e Giordano hanno detto fosse “motivata da gravi problemi famigliari”. I due hanno poi sottolineato la loro amarezza sulla mancata collaborazione: “Spiace per i cittadini di Ceriale – hanno affermato – e per la perdita di tempo, era possibile approvare il rendiconto di bilancio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa”.

Non è d’accordo, però, l’opposizione: “Sabato sera – dicono – si è assistito ad un esempio di amministrazione poco consapevole del ruolo istituzionale che deve rappresentare. Entrando nell’aula del Consiglio appariva una scenografia teatrale: sembrava di assistere ad una videochiamata, proiettata in modo gigantesco, fatta tra amici piuttosto che ad una seduta consiliare con un collegamento molto disturbato e poco chiaro nelle immagini”.

I consiglieri Cammarata, Dani e Mazzone poi raccontano: “Bisogna sottolineare come la prima convocazione del Consiglio, prevista per giovedì scorso, era stata annullata perché la maggioranza non aveva garantito il numero legale di rappresentanti presenti e, in relazione a tale scenario, la minoranza aveva abbandonato l’aula con sdegno. Mai ci saremmo aspettati che anche durante la seconda convocazione, quella di sabato appunto, la maggioranza non avesse ancora i numeri, soprattutto perché all’ordine del giorno c’erano argomenti importanti come il PEF, tariffe TARI e il conto consuntivo 2021”.

“Quanto occorso nelle circostanze richiamate – proseguono – fa venire il dubbio se esiste ancora una maggioranza in grado di gestire il paese, poiché ci sono anche molteplici precedenti circostanze che mostrano una serie di comportamenti con evidenti contraddizioni all’interno della maggioranza amplificati dai rumors cerialesi. Come poter dimenticare il duro scambio di vedute con toni accesi e linguaggio poco consono, avvenuto tra due assessori in risposta ad una interrogazione inerente il complesso T1, la percepibile tensione sulla panchina in memoria di Giulio Reggeni oppure la completa diversità di vedute sul discorso Ucraina. Sembra di assistere a scene di separati in casa”.

“Ci vuole un bel coraggio o una mancanza di obiettività nell’indicare responsabili delle proprie debacle la minoranza, la cui unica responsabilità, sabato sera, è stata quella di dare dignità e istituzionalità alla seduta consiliare, facendo rispettare quanto citato dall’art 38 comma 4 del regolamento comunale che prevede un numero legale per adottare gli atti previsti all’ordine del giorno che, se approvati in modo non conforme, possono essere dichiarati illegittimi e indicato come sia responsabilità della maggioranza garantire la presenza dei consiglieri senza non fare pietismo”.

“Per quando riguarda l’accusa di non avere a cuore la nostra cittadina – spiegano dal gruppo “Uniti per Ceriale” – possiamo dire di avere a cuore non solo la cittadina ma anche i cittadini, mentre questa amministrazione non ha risolto un solo problema di Ceriale, basta vedere la solita via Romana, palazzo Pesce, i lavori dei canali sulle spiagge del centro( neppure finiti per Pasqua), i giochi per i bambini sulla passeggiata che solo ora vengono sistemati e forse ombreggiati. Per non parlare della biblioteca in via I Maggio che sembra la tela di Penelope e come non ricordare poi i finanziamenti persi per la salvaguardia del territorio (difesa arenile e sistemazione rii) e la stessa T1, occupata da clandestini e in completo stato di abbandono”.

“La maggioranza chiede aiuto alla minoranza con un comportamento molto discutibile che ha mostrato e mostra solo inadeguatezza, che vergogna”, concludono.