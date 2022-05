Ceriale, in consiglio comunale salta il numero legale: la maggioranza non approva il rendiconto di bilancio

Ceriale. Tensione in consiglio comunale ieri sera a Ceriale. Al momento di approvare il punto all’ordine del giorno sul rendiconto di bilancio (esercizio da approvare entro il 30 aprile), tre consiglieri comunali di maggioranza erano assenti, e la minoranza ha fatto mancare il numero legale, uscendo dall’aula del parlamentino cerialese.

Entrano nel merito della vicenda il sindaco Luigi Romano e il vice sindaco Luigi Giordano che spiegano i fatti: “In consiglio comunale erano assenti tre consiglieri di maggioranza, ma non è una questione politica, si trattava infatti di un’assenza motivata da gravi problemi famigliari. Abbiamo indetto comunque il consiglio comunale, pensando che la minoranza non disertasse l’aula, garantendo quindi il numero legale. Non è accaduto, peccato, perchè con questa scelta prolunghiamo solamente i tempi dell’approvazione del rendiconto, che verrà così trattato nel prossimo consiglio comunale”.

Appaiono amareggiati dalla vicenda il sindaco e il vice sindaco. “E’ mancata la collaborazione dei consiglieri di minoranza, questo dispiace moltissimo anche perchè non approvarlo entro il 30 aprile non comporta assolutamente nulla, nessuna conseguenza. Ci aspettavamo maggiore collaborazione, pazienza. Non è stata una questione politica, ma un’assenza dovuta a gravi fatti familiari”.

Quindi non ci saranno conseguenze, né lo scioglimento del consiglio comunale. Giordano e Romano confermano: “Nessuna conseguenza, sarà riconvocato un consiglio comunale e lì porteremo di nuovo il rendiconto di bilancio. Spiace per i cittadini di Ceriale, per la perdita di tempo, quando era possibile approvarlo nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, però prendiamo atto di quanto accaduto e sapremo come comportarci nei prossimi consigli comunali. Certamente la minoranza fa la minoranza, ma pensavamo che in un caso come questo potesse esserci maggiore comprensione e non che facessero mancare il numero legale”, concludono sindaco e vice sindaco.