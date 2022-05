Centro massaggi sequestrato, secondo la Finanza prestazioni sessuali fino a 200 euro

Finale Ligure/Alassio. Costavano dai 50 ai 200 euro, a seconda delle richieste, le prestazioni sessuali che, secondo le indagine della Guardia di Finanza, venivano proposte ai clienti dei due centri massaggi di Finale Ligure e Alassio, gestiti da una donna di nazionalità cinese, ora accusata di favoreggiamento alla prostituzione.

A recarsi nei due locali del savonese per ricevere il “servizio”, dai 4 a 5 avventori ogni giorno: in base a quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, la clientela era di tutte le età ed estrazioni sociali. In media, quindi, l’incasso giornaliero si aggirava intorno ai 600 euro, anche se il giro d’affari ancora non è stato stimato con esattezza dalla Fiamme Gialle che hanno avviato anche un controllo di natura fiscale sull’attività illecita.

Al momento, in seguito alle indagini, sono stati sottoposti a sequestro telefoni cellulari, personal computer e documentazione extracontabile reperiti al loro interno. Così come il denaro trovato: oltre 3.000 euro in contanti, ovvero l’incasso degli ultimi giorni.

A lavorare per la donna, pare ci fossero una o due ragazze che, a rotazione, sarebbero state impegnate nei due centri benessere. E proprio immagini provocatorie, con giovani donne in pose volte ad attirare l’attenzione dei clienti, erano uno dei mezzi utilizzati per pubblicizzare l’attività su alcuni siti internet.

Alla titolare è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora e i due centri massaggi sono stati sottoposti a sequestro preventivo.