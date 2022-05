Centauro in condizioni critiche al Santa Corona: ha avuto un violento impatto con un’auto

Santo Stefano al Mare/Pietra Ligure. E’ stato trasportato in condizioni critiche l’uomo di 45 anni che, nella tarda mattinata di oggi, ha avuto un grave incidente stradale a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, sull’Aurelia all’altezza del bivio per Terzorio.

Stando alle prime informazioni, l’uomo, in sella a una moto, si sarebbe scontrato con una vettura. La due ruote è poi uscita di strada, finendo nel sottostante torrente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso Grifo.

Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici stanno valutando le sue condizioni.