Celle Ligure, Atletica. I risultati della fase comunale giochi sportivi studenteschi

Dopo due anni di stop forzato il Campo Sportivo Olmo-Ferro di Celle Ligure riapre le porte ai Campionati Studenteschi, accogliendo gli studenti della Scuola Media del paese.

Questa attività promozionale rientra tra gli eventi collaterali del 33° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, riunione internazionale di atletica leggera organizzata dal Comune di Celle Ligure e dal Centro Atletica Celle Ligure, che si svolgerà presso il medesimo impianto il prossimo 14 Giugno.

Si è svolta giovedì mattina (28/02) la Fase Comunale dei Campionati Studenteschi (percorso di avviamento alla pratica delle discipline sportive), caratterizzata da una partecipazione sentita, con entusiasmo e grande impegno da parte di tutti gli alunni, accompagnati dall’insegnante di Educazione Fisica Adriana Gallazzi e dagli altri professori delle Scuola Media.

Per la Categoria Ragazze e Ragazzi (1° Media) le specialità in gara erano: 60m piani, salto in lungo, lancio del Vortex.

Per la Categoria Cadette e Cadetti (2° e 3° Media): 80m piani, salto in lungo, getto del peso, 600m piani.

Ecco i primi 3° Classificati per ogni gara.

Categoria Ragazze

60m piani: 1° posto per Siri Elisa (9.5), 2° Pucci Arianna (9.9), 3° Sanguettola Celeste (10.00).

Lancio del Vortex: 1° D’Angelo Jessica (19.45m), 2° Rossi Giulia (17,95m), 3° Parodi Giada (15,80m).

Salto in lungo: 1° Ibrahim Damla (3,20m), 2° Siri Elisa (3,17m), 3° Pucci Arianna (3,17m).

Categoria Ragazzi

60m piani: 1° Andreazza Simone (9.2), 2° Timoni Mattia (9.5), 3° Fassone Matteo (9.8)

Lancio del Vortex: 1° Bovio Leonardo (35,57m), 2° Dieci Nicola (34,65m), 3° Pagano Valerio (28,25m).

Salto in lungo: 1° Timoni Mattia (4,20m), 2° Fassone Matteo (4,05m), 3° Andreazza Simone (3,80m)

Categoria Cadette

80m piani: 1° Dieci Lara (11.7), 2° Garbarino Diletta (Centro Atletica Celle Ligure) (11.9), 3° Pari merito Ferro Arianna e Odoni Caterina (12.3)

Getto del Peso (2kg): 1° Vergani Silvia (7.55m), 2° Scamporrino Marzia (Centro Atletica Celle L.) (7.55m), 3° Leveratto Y nhi (7,23m).

Salto in lungo: 1° Garbarino Diletta (CACL) (3,61m), 2° Care’ Beatrice (3,61m), 3° Cantos Marisol (3,59m).

600m Piani: 1° Dieci Lara (2.05.5), 2° Rossi Martina ( 2.19.5), 3° Odoni Caterina (2.24.2)

Categoria Cadetti:

80m piani: 1° Casarino Simone (CACL) (11.00), 2° Invernizzi Aurelio (11.3), 3° Moretti Andrea (11.6)

Getto del Peso (3kg): 1° Casarino Simone (CACL) (10,24m), 2° Bovio Filippo (9,16m), 3° Patrone Francesco (CACL) (8,82m).

Salto in lungo: 1° Bovio Filippo (3,83m), 2° Mordeglia Alessio (3,75m), 3° Murialdo Andrea (3,70m)

600m piani: 1° Patrone Francesco (CACL) (1.53.4), 2° Toschi Elia Ettore (1.58.2), 3° Cordone Giovanni (1.58.6)

Per concludere la mattinata di gare, gli studenti hanno partecipato con entusiasmo anche ad un fuori programma. Una Staffetta 4x100m, non competitiva a squadre miste, specialità che crea sempre un momento di unione, cooperazione e condivisione.

Manifestazione riuscita con successo, con l’aiuto imprescindibile degli Amici del Centro Atletica Celle Ligure, gli Istruttori, i Volontari.

Presente all’evento l’Assessore al Commercio, Turismo e Sport, Relazioni Pubbliche e Comunicazione Stefania Sebberu).

Prossima tappa di avvicinamento al Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, l’”Anteprima Meeting Arcobaleno”, in calendario per Mercoledì 25 Maggio, cui farà seguito il “Meeting Arcobaleno Scuola”, previsto su Martedì 7 Giugno.