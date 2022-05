Carpi e ora Salernitana, altra impresa del ponentino Riccardo Gagliolo: “Tra le pagine più belle del calcio”

Domenica sera con il fiato sospeso anche nel ponente ligure. Salernitana e Cagliari si giocavano la salvezza all’ultimo respiro e le speranze del pubblico savonese non potevano che pendere dalla parte dei campani, dove milita l’ex Andora e Imperia Riccardo Gagliolo.

Alla fine, il pareggio per 0 a 0 tra Venezia e Cagliari ha reso dolcissima la sconfitta per 4 a 0 rimediata dalla Salernitana contro l’Udinese. La formazione di Davide Nicola ha mantenuto un punto di vantaggio sui sardi. La salvezza ottenuta dalla formazione granata rimarrà nella storia del calcio visto che prima dell’arrivo dell’ex allenatore del Genoa, tra le altre, e del direttore sportivo Sabatini la squadra era all’ultimo posto. In quindici partite, Gagliolo e compagni hanno ribaltato tutti i pronostici centrando una clamorosa salvezza.

Per il classe 1990 italosvedese, si tratta della seconda impresa memorabile tra i professionisti. La prima era stata con il Carpi. Approdato nel club in Lega Pro dopo l’esperienza con l’Imperia in Serie D, Gagliolo ha conquistato la promozione in Serie A al termine della stagione 2014/15, la prima nella storia del club emiliano.

“Abbiamo scritto una delle pagine più belle della storia del calcio”, scrive Gagliolo sul suo profilo Instagram prima di ringraziare il pubblico di Salerno per il calore e il sostengo che non ha mai fatto mancare. “Non ci sono parole in grado di spiegare le emozioni che sto provando”, aggiunge poi in chiusura.

In questa stagione, Gagliolo ha collezionato 17 presenze senza andare in goal.