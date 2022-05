Carenza di personale nel turismo, sindacato Slang Usb: “Sono i diritti a mancare, non la voglia di lavorare”

Liguria. Il dibattito sta scatenando polemiche da settimane, in particolare con l’avvicinarsi dei ponti festivi e ora della stagione estiva vera e propria.

In tutto lo stivale, a cominciare dalla Liguria che sul turismo fonda una parte importante del suo Pil, mancano i lavoratori del settore: camerieri, cuochi, addetti alla ristorazione o alle pulizie in alberghi e ristoranti non sono sufficienti a coprire le esigenze delle aziende.

Da cui la retorica ormai nota: i giovani non hanno voglia di lavorare, sono “fannulloni”, preferiscono “il reddito di cittadinanza al lavoro”.

“Stiamo assistendo ad una guerra ideologica contro ogni forma di sostegno al reddito – denuncia sul punto il sindacato Slang Usb – gli argomenti portati avanti dagli imprenditori di ogni livello sugli organi di stampa non sono razionali, spesso contradditori e in diversi casi dei veri e propri falsi”.

Per il sindacato se è vero che la manodopera nel settore del turismo manca, nessuno affronta il problema reale delle cause.

“Nel 2018 con il rinnovo del CCNL si è aperta la strada ad una situazione che definire peggiorativa è un eufemismo – dice Slang Usb – possibilità maggiore all’uso dei contratti a tempo determinato, del lavoro in somministrazione, una riduzione significativa delle ore di permesso con un sistema di maturazione iniquo e soprattutto nessun aumento salariale significativo, solo 100 euro a regime sulla durata complessiva del contratto nazionale”.

Inoltre il settore del turismo e della ristorazione porta con sé tutta una fetta di lavoro nero e grigio, con straordinari non pagati e sotto-inquadramento rispetto alle mansioni che diventano la norma nel settore.

A queste condizioni “che sono strutturali in molte imprese -dice il sindacato – non ci stupisce l’esodo di molti lavoratori o il rifiuto ad accettare le offerte di lavoro”.

“Come molti altri contratti nazionali quello del turismo e dei pubblici esercizi ha un regime salariale orario anche sotto gli 8 euro lordi l’ora e la vera emergenza è il problema salariale nel nostro paese: milioni di lavoratori sono poveri e non hanno paghe adeguate al costo della vita attuale” dice il sindacato che annuncia l’avvio di una . campagna per maggiori garanzie e diritti per i lavoratori del turismo e della ristorazione e per l’introduzione di un salario minimo nazionale che parta da 10 euro l’ora.