Carcere nel savonese, Cairo in pole per la nuova struttura penitenziaria: ipotesi al Mims per la validazione

Cairo Montenotte. “L’ipotesi più accreditata per il carcere del savonese e che sarà sottoposta alla validazione definitiva del MIMS insiste nel comune di Cairo Montenotte, nel quale è stata individuata una superficie di circa 76 mila mq, a 500 metri dalla struttura che ospita la scuola di polizia penitenziaria, in zona Tecchio, ed è adiacente alle aree della Villa de Mari”. Lo dicono i senatori della Lega Paolo Ripamonti, del Partito Democratico Franco Vazio e la deputata leghista Sara Foscolo a seguito del confronto con il sottosegretario Francesco Paolo Sisto e il dottor Massimo Parisi, direttore generale Risorse e Personale del DAP – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

“Sono stati fatti passi avanti decisivi – proseguono -. Nel mese di marzo è stato riunito il Comitato Paritetico MIMS (Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili) e Giustizia, che ha vagliato le soluzioni afferenti le aree proposte per la costruzione del nuovo carcere, senza escluderne alcuna a priori, ma approfondendone ogni aspetto. Con riferimento a molte di esse sono state rilevate criticità dimensionali e ambientali”.

“Dopo la validazione del Mims – che dovrebbe avvenire in tempi assai celeri – la scelta sarà nuovamente sottoposta al Comitato Paritetico MIMS e Giustizia per il via alla progettazione e all’appalto. Oggi abbiamo insistito con il Ministero della Giustizia affinché si valuti la promozione di un appalto integrato (progettazione e opere), così come accaduto per le “Cittadelle della giustizia”, nonché per la nomina di un commissario straordinario: questo accelererebbe straordinariamente i tempi di costruzione del nuovo carcere”.

“Ci siamo ripromessi di incontrarci nuovamente nelle prossime settimane per fare il punto e monitorare da vicino lo sviluppo della situazione. Esprimiamo grande soddisfazione per queste notizie. A breve convocheremo le istituzioni locali per metter in comune forza e sinergie necessarie per conseguire un traguardo che da anni il nostro territorio sta inseguendo”, hanno concluso.