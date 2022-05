Carcarese, tutto pronto per il Memorial Goslino: al Corrent 20 squadre per ricordare il “Riverino” biancorosso

Carcare. Andrà in scena domani (sabato 21 maggio) a Candido Corrent il quarto torneo organizzato dalla Carcarese in questa stagione primaverile e sarà dedicato ad un volto molto noto in Valbormida ed in particolare nella cittadina: Fausto Goslino, scomparso nel 2016, all’età di 62 anni, a causa di un brutto male.

Fortissimo il suo legame con la società biancorossa per cui è sceso in campo sia come giocatore che come allenatore: “Ha fatto sognare i tifosi con le sue giocate eleganti alla Gianni Rivera, per cui si è conquistato il soprannome di ‘Riverino’ – scrive il club in una nota – Da regista del centrocampo alla panchina, dove a fine carriera si è seduto per allenare settore giovanile e prima squadra. A distanza di 6 anni dalla tua scomparsa – sottolineano -, vogliamo ricordati nei migliori dei modi. Riempiremo il Candido Corrent di tanti sorrisi ed emozioni, tutti dedicati a te mister!”.

Due le sue esperienze più importanti della sua carriera da tecnico: quella di Carcare dove ha guidato la formazione Berretti negli anni d’oro del presidente Sardo (Berretti dove militava tra gli altri un giovane Chicco Vona che ha sempre avuto con Fausto un rapporto speciale). E Altare, dove ha allenato la squadra capitanata dal cugino Marco ‘Magico’ Fiori ai vertici della Prima Categoria. Goslino ha poi vestito la casacca di Cengio e Bragno.

Quella di sabato sarà dunque un’occasione per ricordarlo, proprio sul rettangolo di gioco che lui tanto amava. E la Carcarese ha deciso di fare le cose in grande: 20 infatti le squadre provenienti da Liguria e Piemonte che parteciperanno al torneo, riservato alla categoria Giovanissimi leva 2008.

Prenderanno parte alla premiazione delle squadre anche la campionessa di bocce e carcarese doc Francesca Carlini e una rappresentanza della squadra maschile della Pallavolo Carcare, recentemente qualificata in Serie C. L’Asd Carcarese li omaggerà con una targa per festeggiare insieme le loro prodezze sportive.