Carcare, sul bus senza mascherina: due persone sanzionate, fanno resistenza e vengono allontanate

Carcare. Sul bus senza mascherina: due persone sanzionate e allontanate dal mezzo. Succede a Carcare, dove è stato disposto dal comando di polizia locale un servizio di prevenzione sugli autobus di linea TPL, avvenuto questa mattina.

Obiettivo: verificare il rispetto da parte di tutti i viaggiatori dell’obbligo di indossare la mascherina FFP2.

“In ottemperanza alle indicazioni emanate dalla Prefettura e dalla Questura di Savona, abbiamo organizzato questo servizio in uno dei principali nodi di passaggio per le linee tra Savona e la Val Bormida, – ha spiegato il comandante. – Un servizio mirato a tutela degli studenti e dei numerosi anziani che usufruiscono dei mezzi Tpl”.

I controlli effettuati da personale in borghese e in divisa hanno riguardato i bus in transito a Carcare: in relazione al possesso ed utilizzo della mascherina, sono state elevate dalla polizia locale due sanzioni (ognuna del valore di 400 euro).

I trasgressori entrambi stranieri, hanno cercato di intralciare l’operato della polizia locale, mettendo in atto una passiva resistenza, ma sono stati obbligati dagli agenti a scendere dall’autobus per evitare di provocare ritardi negli orari delle corse di linea.