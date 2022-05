Carcare, l’Istituto comprensivo al centro di un progetto di cooperative learning su robotica e programmazione 

Carcare. “Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale”: questo il progetto finanziato con fondi PNSD a cui ha aderito l’Istituto comprensivo di Carcare, il cui obiettivo è quello di coinvolgere istituti geograficamente dislocati sia all’interno della stessa regione (IIS Parmenide e l’I.C. di Roccadaspide, provincia di Salerno), sia in regioni diverse (I.C. di Capraia e Limite, Firenze, e I.C. di Carcare.

Il percorso progettuale si fonda sul tutoraggio degli studenti dell’Istituto Parmenide, Scuola Secondaria di II grado, sugli studenti dell’Istituto Comprensivo di Carcare ed a seguire sugli allievi dell’ I.C. di Capraia e Limite. Il progetto consentirà quindi agli studenti di essere prima discenti per poi trasformarsi in docenti per i ragazzi più giovani mettendo in atto le metodologie del peer tutoring e del cooperative learning nell’ambito della robotica e della programmazione.

L’entusiasmante esperienza si è svolta sia on Line che in presenza, e la dirigente scolastica Raffaella Battiloro ringrazia i docenti Francesco Bortolotti dell’IC Carcare e Sonia Del Vacchio e Cosimo D’Agosto dell’IIS Parmenide per la competenza e la disponibilità con cui lavorano per la scuola di oggi.