Carcare. Martedì 3 maggio si è concluso al liceo Calasanzio di Carcare il progetto “Ambiente e sostenibilità” avviato a novembre 2021 in collaborazione con Verallia.

Le attività, proposte e presentate da Stefania Caroti, assistente di direzione dello stabilimento di Dego, e da Elena Benetti, responsabile del personale presso quello di Carcare, si sono focalizzate sui temi dell’ambiente, della scarsità di materie prime, sui rifiuti, gli imballaggi e il riciclo, ma anche su aspetti altrettanto delicati ed attuali quali la sicurezza e l’inclusione di donne e stranieri nell’ambiente di lavoro.

Il progetto, che ha avuto come referente per il liceo Calasanzio la professoressa Vittoriana Melano, ha coinvolto tutte le classi seconde dei tre indirizzi classico, scientifico e linguistico, le quali hanno assistito a due incontri in presenza con le responsabili di Verallia e prodotto in conclusione un elaborato multimediale su uno dei temi.

Gli studenti, dimostrando grande originalità e versatilità, hanno dato libero sfogo alla fantasia simulando interviste ai passanti o colloqui di lavoro improbabili, producendo approfondimenti allegati alle presentazioni in power point sulle diverse tematiche, esponendo interessanti ricostruzioni della storia di alcuni oggetti legati al vetro.

In occasione del primo incontro l’azienda Verallia ha omaggiato tutti i partecipanti con delle graziose borraccette in vetro per l’acqua.