Finale Ligure. Tragico incidente intorno alle 13 a Finale Ligure, presso la galleria di Capo San Donato.

Secondo quanto riferito, un uomo si sarebbe schiantato con un’auto contro la parete della galleria. Il conducente, Giorgio Mamberto di 74 anni, è deceduto a seguito dell’impatto contro il muro. L’automobilista si trovava in macchina da solo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo (probabilmente a causa di un malore).

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la polizia locale. I soccorritori hanno estratto l’uomo dal veicolo e messo in sicurezza l’area. A nulla purtroppo sono serviti i lunghi tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari.

Traffico in tilt lungo il tratto di via Aurelia (direzione Savona) interessato dall’incidente.