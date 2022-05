Caos autostrade per i cantieri: “Esenzione pedaggi per interventi straordinari”

Liguria. La situazione disagi per la mobilità ligure è tornata a farsi sentire pesantemente con la ripresa dei cantieri sulle varie tratte autostradali liguri. Dopo lo stop primaverile e quello previsto per i week end, l’accelerata richiesta per arrivare all’estate 2022 sta intensificando i lavori e quindi impattando sulla viabilità con numerosi episodi di traffico intenso, code, rallentamenti e lunghi tempi di percorrenza.

Negli ultimi giorni caos e tilt viario l’hanno fatta da padrone tanto nei fine settimana, con gli arrivi e rientri della domenica, quanto nei giorni settimanali.

Oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 619, presentato da Roberto Arboscello che impegna la giunta affinché nelle sedi opportune vengano esercitate tutte le dovute pressioni per eliminare il costo del pedaggio autostradale nei tratti interessati da interventi di manutenzione straordinaria che comportino gravi disagi all’utenza.

Una richiesta che vuole, quindi, rinnovare in parte la precedente procedura di esenzione terminata all’inizio dell’anno, escluso alcune tratte particolari per le quali non c’è pedaggio.

Nel documento si ricorda che la chiusura di interi tratti autostradali con uscite obbligate comporta, oltre che disagi notevoli a chi percorre la rete autostradale, problemi alla viabilità ordinaria e pesanti ripercussioni nei centri cittadini interessati. per quanto riguarda il savonese, infatti, il flusso viario e di mezzi pesanti spesso si è ri9versato su strade comunali e provinciali

Nel dibattito è intervenuto l’assessore Marco Scajola.