Canottieri Sabazia, quattro medaglie “in rosa” a Candia Canavese

Savona. Domenica 15 maggio, a Candia Canavese, in Piemonte, la manifestazione organizzata dalla Canoa Candia Asd ha visto la partecipazione complessiva di circa quattrocento atleti, in rappresentanza di quaranta società, tutte provenienti dal nord Italia.

Si è trattato di una gara valida per il circuito nazionale Canoagiovani; le prossime prove si svolgeranno a San Giorgio di Nogaro il 16 e 17 luglio e la finale si disputerà a Caldonazzo dal 9 all’11 settembre insieme al Meeting delle Regioni.

La Canottieri Sabazia era presente con sette atleti accompagnati dai tecnici Emanuel Cabib e Paolo Miragliotta: Alessio Colombo, Olimpia Giusto, Pietro Nasuti, Matteo Pennino, Paolo Ricco, Noemi Scordino, Samuele Vezzoso.

Quattro le medaglie portate a casa dalla squadra savonese: un oro, due argenti, un bronzo.

Nel dettaglio:

Oro nei 200 metri in k1 4.20 per Noemi Scordino

Argento sui 2000 metri del k2 5.20 formato da Olimpia Giusto e Noemi Scordino

Argento sui 200 metri per Olimpia Giusto in k1 4.20

Bronzo sui 200 metri del k2 5.20 di Olimpia Giusto e Noemi Scordino

Buona la prestazione da parte dei ragazzi che hanno sfiorato il podio in diverse gare. Complimenti per i risultati e soddisfazione da parte del consiglio direttivo nella figura del presidente Cristina De Gregori.