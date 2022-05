Cambiamento climatico, il Cai Savona organizza un ciclo di incontri con esperti

Savona. La sezione del Cai di Savona ha organizzato un ciclo di incontri che hanno luogo in via alla Rocca di Legino 62 sul tema dei cambiamenti climatici.

L’iniziativa ha preso il via venerdì 6 maggio ed ha visto come relatore il Professore Pietro Piana, geografo dell’Università di Genova, che ha trattato del rapporto tra “Cambiamento climatico ed evoluzione dei paesaggi montani alpini ed appenninici”. Il secondo incontro è previsto per venerdì 13 maggio con la conferenza del meteorologo dottor Davide Ricci dal titolo “Cambiamento climatico, piogge ed alluvioni sul territorio di Savona”. Il ciclo si concluderà venerdì 10 giugno con la conferenza del Prof. Francesco Faccini, geologo dell’Università di Genova, su “Cambiamento climatico e dissesto idrogeologico a Savona e in Liguria”. Gli incontri iniziano alle ore 9.

“Che il clima stia mutando a seguito di un processo generalizzato di aumento della temperatura atmosferica è un fatto assodato ed oramai solo pochi irriducibili ne contestano l’esistenza. In effetti, quello del cambiamento climatico globale (G.C.C.) è un tema che da molti decenni è oggetto di studio, si pensi che il primo a sostenere che l’atmosfera si comporta rispetto alla Terra come i vetri di una serra fu il matematico e fisico francese J.B. Fourier nel lontano 1827 e che già nel 1895 -1896 De Marchi ed Arrhenius avevano calcolato i potenziali effetti dell’innalzamento delle temperature sui ghiacciai e stimato che un raddoppio della CO2 presente in atmosfera avrebbe causato un innalzamento della temperatura media degli strati più bassi della Troposfera di circa 3°C. Oggi le nostre conoscenze al riguardo sono assai più precise e teorie piuttosto “robuste” descrivono il fenomeno ed i processi che esso può innescare, anche se si deve anche notare che, come purtroppo accade quasi in ogni ambito della comunicazione, non sono poche le fake news al riguardo”, ha spiegato il professore dell’Università di Genova Mauro Spotorno.

“Tuttavia, nell’arena del dibattito pubblico e dell’informazione rivolta al grande pubblico per lo più la discussione si concentra su macrofenomeni di notevole impatto emotivo ed effetto mediatico: dallo scioglimento di ampie porzioni dei ghiacciai alpini (ed in alcuni caso la loro “morte”) e la riduzione delle superfici delle calotte ghiacciate dell’Oceano Artico, della Groenlandia e dell’Antartide, ai fenomeni di desertificazione (e talora di desertizzazione) all’intensificarsi ed alla maggior frequenza di cicloni ed uragani, ecc. Meno frequenti sono i momenti di riflessione sulle manifestazioni del fenomeno alla scala sub regionale e le conseguenze che esso ha sul piano dei paesaggi, sul verificarsi di eventi meteorici estremi gravidi di conseguenze per la popolazione locale od dell’innescarsi di disseti idrogeologici che possono incidere in modo significativo sulla vita delle nostre comunità”, ha proseguito.

“La Sezione di Savona del Club Alpino Italiano intende contribuire a portare al grande pubblico anche questo genere di conoscenze con tre incontri su “Cambiamento climatico, paesaggio e dissesto geomorfologico. Essi saranno focalizzati su alcuni effetti del cambiamento climatico alla scala locale o regionale che raramente vengono affrontati. Un apporto di conoscenza che, tra l’altro, potrebbe avere non irrilevanti ricadute sul piano della gestione del nostro territorio. Un intervento anche questo di grande attualità e rilevanza locale, che consentirà di cogliere la dinamica storica del fenomeno e le sue interrelazioni con le caratteristiche geomorfologiche del nostro territorio”, ha concluso.