Calizzano ringrazia Carlo Danna e Enrico Mozzoni, due componenti storici dell’amministrazione comunale

Calizzano. Ieri nel tardo pomeriggio l’ultimo Consiglio comunale di mandato a Calizzano, dove il 12 giugno di andrà alle urne per il rinnovo elettorale (ci sarà una lista unica guidata dal sindaco uscente nonché presidente della provincia Pierangelo Olivieri). La giunta ha approfittato dell’occasione per ringraziare e salutare due componenti storici dell’amministrazione comunale, ovvero l’architetto Carlo Danna e il dottor Enrico Mozzoni.

A loro è stata consegnata una nota di ringraziamento ed encomio, “come attestato di riconoscenza per l’impegno e la dedizione prestate nel servizio della ‘cosa pubblica’”, spiegano dal Comune.

L’architetto Carlo Danna ha ricoperto il ruolo di amministratore comunale calizzanese per oltre 25 anni, dal 1975 al 1990 come componente della giunta, dal ‘90 al ‘95 e poi ancora in quest’ultima Consiliatura, come consigliere comunale. Nel frattempo dal 2005 al 2015, su nomina del Consiglio Comunale, ha ricoperto il delicatissimo ruolo di presidente della casa di riposo “A. Suarez”. Enrico Mozzoni, invece, è stato sindaco di Calizzano dal 2002 al 2012 e poi ancora consigliere comunale capogruppo in quest’ultima Consiliatura, dopo essere stato per 23 anni sindaco del Comune di Bardineto.

Nell’occasione il sindaco Olivieri ha voluto ricordare come, “anche se con il dottor Mozzoni e l’architetto Danna si sono trovati seduti su ‘scranni opposti’ del Consiglio Comunale, hanno sempre lavorato congiuntamente, ancora di più nel tempo della pandemia e a seguito delle diverse emergenze atmosferiche che hanno interessato il territorio di Calizzano, nell’unico obiettivo del raggiungimento del meglio per il paese e la sua comunità”.